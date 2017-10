Achtergrond: die gridpenalty's, hoe zit het nou?

20:23 – Zo bont als op Monza is het deze keer niet, maar ook op het Circuit of the Americas regent het dit weekend gridstraffen. Zes rijders hebben een penalty opgelegd gekregen, daardoor vertrekken straks - de race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd - vijftien coureurs op een andere positie dan waarop zij zich hebben gekwalificeerd. Verwarring over hoe de startgrid eruit komt te zien valt te begrijpen, daarom brengt GPUpdate.net een uitweg in het doolhof.





Laten we allereerst de gridpenalty's voor dit weekeinde op een rijtje zetten. Kevin Magnussen en Lance Stroll krijgen ieder drie posities bij hun kwalificatieplek opgeteld omdat zij zaterdag in de kwalificatie respectievelijk Sergio Pérez en Romain Grosjean in de weg reden. Max Verstappen, Nico Hülkenberg, debutant Brendon Hartley en Stoffel Vandoorne zijn bestraft omdat zij nieuwe power unit-elementen in hun wagen hebben laten monteren. Verstappen wordt vijftien plaatsen achteruit gezet, Hülkenberg moet twintig plekken inleveren, Hartley heeft een gridpenalty van 25 posities gekregen en Vandoorne gaat zelfs dertig stekken naar achteren.Al deze gridpenalty's worden opgeteld bij de uitslag van de kwalificatie. Voor de Grand Prix van de Verenigde Staten levert dat de volgende gridposities op.Startpositie. Rijder (Kwalificatieresultaat + Gridstraf)1. Lewis Hamilton (1 + 0)2. Sebastian Vettel (2 + 0)3. Valtteri Bottas (3 + 0)4. Daniel Ricciardo (4 + 0)5. Kimi Räikkönen (5 + 0)7. Esteban Ocon (7 + 0)8. Carlos Sainz (8 + 0)9. Fernando Alonso (9 + 0)10. Sergio Pérez (10 + 0)11. Felipe Massa (11 + 0)12. Daniil Kvyat (12 + 0)14. Romain Grosjean (14 + 0)16. Marcus Ericsson (16 + 0)19. Pascal Wehrlein (19 + 0)20. Lance Stroll (17 + 3)21. Max Verstappen (6 + 15)23. Kevin Magnussen (20 + 3)35. Nico Hülkenberg (15 + 20)43. Brendon Hartley (18 + 25)43. Stoffel Vandoorne (13 + 30)Volgens dit scenario zouden bijvoorbeeld gridposities zes en dertien leeg blijven. Omdat een grid natuurlijk geen 43 plaatsen telt, wordt het deelnemersveld weer in elkaar geschoven totdat de voorste twintig startposities bezet zijn. Dat leidt tot de volgende startopstelling.1. Lewis Hamilton2. Sebastian Vettel3. Valtteri Bottas4. Daniel Ricciardo5. Kimi Räikkönen6. Esteban Ocon7. Carlos Sainz8. Fernando Alonso9. Sergio Pérez10. Felipe Massa11. Daniil Kvyat12. Romain Grosjean13. Marcus Ericsson14. Pascal Wehrlein15. Lance Stroll16. Max Verstappen17. Kevin Magnussen18. Nico Hülkenberg19. Brendon Hartley20. Stoffel Vandoorne

Het in elkaar schuiven van het deelnemersveld zodat er geen lege plekken meer zijn op de grid, gebeurt in principe pas enkele minuten voor de start, in elk geval pas nadat alle straffen zijn verwerkt. Dus stel dat Verstappen nu nog vijf plaatsen straf zou krijgen, omdat hij bijvoorbeeld nog een nieuw motoronderdeel in zijn RB13 zou laten monteren, dan wordt zijn startpositie 21 + 5 = 26. Dit zou betekenen dat de Limburger op de uiteindelijke grid alleen een plek verliest aan Magnussen. Een veelgehoord misverstand is dat P20 de nieuwe gridpositie van Verstappen zou zijn geweest, omdat die vijf strafplaatsen bij zijn P16 opgesteld zouden worden. Dat is dus niet het geval.Vandoorne en Hartley komen na hun straf allebei op P43 uit. Bij een gelijkspel wordt gekeken naar wie van de coureurs in kwestie het eerste de baan betrad in de eerste vrije training. In Austin was dat Hartley en daarom mag hij op P19 aanvangen en is de rode lantaarn van Vandoorne. Schrijnend is overigens dat Stroll, ondanks een gridstraf van drie plaatsen, er twee plekken op vooruit gaat ten opzichte van zijn kwalificatieresultaat. De Canadees besloot zaterdag op P17, maar start als vijftiende.Door: Rahied Ishaak