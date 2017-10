Verstappen diep teleurgesteld: "Race steward een mongool"

22 oktober 2017 – Na een gewaagde inhaalactie op Kimi Räikkönen, uitgevoerd in de laatste ronde, wist Max Verstappen zijn Red Bull als derde over de meet te sturen op het Circuit of the Americas. De 20-jarige Nederlander werd na het vallen van de vlag echter vijf seconden teruggezet wegens het niet respecteren van de baanlimiet en dat tergde hem dusdanig, dat hij geen goed woord over had voor de race steward. "Het is gewoon een mongool, die steward daarboven."



Geen spaan houdt Verstappen heel van de race steward, die hem naar eigen zeggen 'altijd moet hebben'. "Het voelde de hele race al goed aan en dit was mijn enige kans, buitenom gaat niet in die bocht en daarom ging ik maar binnendoor. Het is belachelijk voor de sport", verwijst Verstappen voor de camera van Ziggo Sport naar de vijf strafseconden die hij opliep door het inhalen van Räikkönen. "Het slaat helemaal nergens op, ik hoop dat er volgend jaar niemand meer komt bij deze race."



"Die lui moeten in het vervolg maar thuis op de bank gaan kijken", is de Nederlander furieus. "De race was gewoon supergoed. We zijn al drie races achter elkaar heel snel en misschien zijn we in de wedstrijd zelf wel de snelste van iedereen. Ik startte op hardere banden en had iets teveel wielspin, waardoor ik niet goed wegkwam. Het kwam allemaal goed voor bocht één en daarna was het allemaal oké."



Een vierde plaats was voor de tweede keer in Verstappens loopbaan uiteindelijk het resultaat op het Circuit of the Americas - in 2015 wist de Nederlander, destijds in dienst van Toro Rosso eveneens vierde.