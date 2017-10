Jos Verstappen bloedlink: "Wedstrijdleider direct ontslaan"

23:37 – Drie weken geleden stond hij nog met tranen in de ogen onder het Maleisische podium nadat zoon Max Verstappen voor de tweede maal in diens carrière een Formule 1-race had weten te winnen, na de Grand Prix van de Verenigde Staten had Jos Verstappen met een andere emotie te maken. Zijn voor Red Bull Racing uitkomende zoon werd een podiumplaats op het Circuit of the Americas door de neus geboord, door een tijdstraf van vijf seconden.



"Als het waar is dat wedstrijdleider Charlie Whiting hier opdracht voor heeft gegeven", verwijst Verstappen senior naar de tijdstraf van zoon Max, "dan zou hij direct ontslag moeten krijgen van de Formule 1. Ik vind het gewoon niet normaal, als iedereen een penalty zou krijgen, was de hele uitslag heel anders", laat hij telefonisch weten in de uitzending van Ziggo Sport.



"Willen ze racen, of willen ze zielig gaan rijden", vraagt Verstappen zich cynisch af. "De enige die racet is Max, en dat is wat de mensen willen zien. Het is een belachelijke beslissing", fulmineert de 45-jarige.