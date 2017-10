Vettel teleurgesteld: "Dit was geen goede dag"

23 oktober 2017 – Sebastian Vettel verscheen na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten teleurgesteld in the pen, de plek waar de internationale televisiestations en coureurs elkaar gedurende het weekend treffen. De Ferrari-coureur eindigde op het Circuit of the Americas als tweede en zag daarmee zijn achterstand op Lewis Hamilton, die eerste werd, oplopen tot 66 punten.



"We waren niet snel genoeg. Dat vat deze race wel prima samen, denk ik", aldus Vettel bij Sky Sports. "Of ik daar verrast over ben? Ja, waarschijnlijk wel." Hamilton heeft komend weekend in Mexico aan een vijfde plaats voldoende om zijn vierde wereldtitel veilig te stellen, ongeacht wat Vettel doet. "Op dit moment ben ik niet blij. Ik had geen rekenmachine in mijn zak toen ik hierheen kwam en dat ben ik in Mexico ook niet van plan."



Vettel startte de race in Austin als tweede, maar ging Hamilton bij de start voorbij. De viervoudig wereldkampioen kon echter maar enkele ronden genieten van zijn koppositie. "Als team willen we winnen en we dachten dat het kon, maar we hebben het niet gedaan. Daarom ben ik niet zo blij", baalde Vettel. "In de eerste stint had ik het heel lastig met de banden. Lewis was veel sneller, ook nadat hij mij voorbij was. Dit was geen goede dag."