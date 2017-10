Mercedes viert vierde constructeurstitel op rij

23 oktober 2017 – Na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten ging het vooral over de straf voor Max Verstappen, maar in de pitbox van Mercedes werd feest gevierd. Dankzij de winst van Lewis Hamilton en de vijfde plaats van Valtteri Bottas op het Circuit of the Americas verzekerde de Duitse formatie zich van haar vierde opeenvolgende titel bij de constructeurs.



"Dank aan iedereen in Brackley en Brixworth", aldus Mercedes-voorzitter Niki Lauda bij Sky Sports, refererend aan de werknemers in de twee Mercedes-fabrieken. "We hebben het samen geflikt. Dit is een ongelooflijk resultaat en ik ben ontzettend blij."



"Dit is een nieuwe realiteit", vult teambaas Toto Wolff aan. "We hebben al een mooi aantal jaar een voordeel met de power unit en nu heeft iedereen dat gat gedicht. Je kan zien dat Red Bull er nu ook bijhoort. Dit is de nieuwe realiteit en hoe het zal gaan in de rest van dit seizoen en waarschijnlijk ook de volgende jaargang."



"Dit is een enorm voorrecht. Ik ben heel, heel dankbaar dat ik bij zo'n goed team heb mogen aansluiten en dat ik hier een rol in kan spelen", aldus technisch directeur James Allison, die afgelopen winter naar Mercedes kwam. Daarvoor was hij werkzaam voor Ferrari. "De spanning in het kampioenschap was ongelooflijk groot. De marge tussen de auto's is gemiddeld een fractie van een seconde en daarom is het momentum in de titelstrijd doorlopend heen en weer gegaan. Maar over het hele jaar genomen heeft de kracht van het team in elk aspect het verschil gemaakt."