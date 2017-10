Räikkönen: "Ik moest ineens naar het podium"

2:01 – Kimi Räikkönen liet de feestvreugde op het podium van het Circuit of the Americas aan zich voorbijgaan. De Ferrari-coureur gooide zijn petje het publiek in en paste ook voor het spuiten met champagne, al nam hij wel wat slokken uit de fles. Räikkönen finishte de Grand Prix van de Verenigde Staten als vierde, maar schoof op naar de derde plaats als gevolg van een tijdstraf voor Max Verstappen. Echt blij met zijn bokaal leek de Fin echter niet.



Verstappen ging Räikkönen in de laatste ronde van de race voorbij, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden opgelegd omdat hij voordeel haalde uit het overschrijden van de baanlimieten. De Red Bull-coureur belandde aan de binnenkant van bocht 17 met vier wielen buiten de baan en ging de Ferrari-rijder zodoende voorbij. Na afloop haalde Räikkönen zijn schouders op over het voorval.



"Ik had geen idee, maar mij werd ineens verteld dat ik naar het podium moest", sprak Räikkönen bij Channel 4. "Ik heb het echter niet van de buitenkant gezien en kan er daarom niet op reageren. Ik was in elk geval bezig met vaart minderen om voldoende brandstof te sparen, zodat mijn auto aan de regels zou voldoen. Ik weet niet wat voor verschil het op het einde heeft gemaakt. Ik weet alleen dat hij me voorbij ging."



Over zijn race was Räikkönen wel tevreden. "Ik was blij met de auto, die was heel goed. In het laatste deel van de race moest ik echter benzine sparen", vervolgde hij. "Na mijn enige pitstop heb ik de eerste drie ronden hard gepusht en liep ik veel in, maar toen moest ik brandstof sparen. Daarna moest ik Valtteri (Bottas, red.) inhalen en heb ik weer gepusht, wat een paar ronden heeft geduurd. Daarna moest ik weer brandstof sparen. Mijn wagen was heel goed en de banden hielden zich uitstekend. Op het einde heb ik Seb (Vettel, red.) ook nog laten passeren."