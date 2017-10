Webber: "Als dit om P6 ging, was er niets gebeurd"

11:38 – Net als onder meer Niki Lauda en Arie Luyendyk heeft Mark Webber zijn woede uitgesproken over de sanctie die Max Verstappen kreeg opgelegd na de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander finishte zondag als derde op het Circuit of the Americas, maar viel na een tijdstraf van vijf seconden terug naar P4 omdat hij Kimi Räikkönen in de laatste ronde passeerde terwijl hij in bocht 17 de track limits overschreed.



"Als dit om de zesde, zevende of tiende plaats zou zijn gegaan, dan zou er absoluut niets zijn gebeurd. Het ging echter om het podium", moppert Webber in zijn analyse bij het Britse Channel 4. "Hij reed fenomenaal. Ik raak soms zo gefrustreerd door die stewards." Vanwege een gridpenalty, wegens het wisselen van meerdere power unit-elementen, moest Verstappen als zestiende starten. Hij reed een ijzersterke wedstrijd en meldde zich in de laatste ronden aan de staart van Räikkönen in het gevecht om P3.



"Wat er volgens mij gebeurde, was dat Sebastian Vettel Kimi probeerde te helpen door hem DRS te geven. Dat plan werkte echter niet", analyseert Webber. "Max had een geweldige tractie bij het uitkomen van bocht 15 en op een gegeven moment zat hij echt aan de binnenkant, waarbij hij afstand wilde nemen van de rechter achterband van Räikkönen. Kimi kwam daarna steeds dichter naar de apex van bocht 17 toe en om geen contact te maken, zocht Max de uitloopstrook op. Dit was een correctie actie. Deze beslissing van de stewards is shit."