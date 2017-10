Ricciardo: "Heb geen spijt van mijn inhaalpogingen"

16:07 – Daniel Ricciardo leek zondag een uitstekende kans te hebben op een podiumplaats, maar vanwege een motorprobleem kwam hij niet aan de finish. De Red Bull-coureur moest zijn auto na zijn eerste pitstop aan de kant van het Circuit of the Americas parkeren.



"De ronden die ik heb gereden waren leuk, maar ook frustrerend", aldus Ricciardo. In de openingsfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten vocht de Australiër een fel gevecht uit met Valtteri Bottas om P3. "Ik had het gevoel dat we sneller waren dan Valtteri, zeker in het begin. Ik moest echter altijd van zover komen, dat het nooit gemakkelijk zou worden om een inhaalpoging te wagen. Ik heb het vaak geprobeerd, maar het lukte me niet om de actie af te maken. Ik heb geen spijt van mijn pogingen, ik was niet van plan om de hele tijd achter hem te rijden en me dan af te vragen wat er mogelijk zou zijn."



"Het is alleen frustrerend dat ik het gevecht niet kon vervolgen, maar ik heb ervan genoten", vervolgt Ricciardo. Hij verwacht in Mexico een gridpenalty te krijgen omdat hij daar nieuwe power unit-elementen nodig heeft. "Ik ga mijn best doen om me door het veld naar voren te banen."