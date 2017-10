Alonso baalt andermaal: "Dit is echt een gemiste kans"

10:24 – Het begint bijna 'business as usual' te worden: Fernando Alonso die met hoop naar een Grand Prix afreist, maar door betrouwbaarheidsproblemen bedrogen uitkomt. Voorafgaand aan het raceweekend in Austin was hij bijzonder goed gemutst, maar de uitkomst laat zich raden. Na 24 ronden op COTA gaf zijn Honda-motor de geest met een nieuwe nulscore tot gevolg.



"Dit is echt een gemiste kans. We hadden dit weekend echt een paar punten verdiend. We waren sterk in de kwalificatie, kenden een goede start, maar het is allemaal zonder beloning. Van onze kant was het in elk geval een geweldige prestatie", geeft hij impliciet een nieuwe sneer richting motorleverancier Honda.



"Op het rechte stuk verloor ik vermogen en voelde ik vibraties in de motor. Het is echt teleurstellend hoeveel punten wij in de afgelopen races zijn misgelopen", steekt hij zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Een zevende plek had er zondag zeker in gezeten voor ons. Er zijn nog maar drie races te gaan en daarin willen we het voor de jongens op de fabriek goed doen."



Teamgenoot Stoffel Vandoorne haalde de finish wel, maar moest vanwege een gridstraf helemaal achteraan beginnen. "Het was daarna eigenlijk best een enerverende race voor mij. Ik heb volgens mij een goede prestatie neergezet na een moeizame kwalificatie. We hadden een prima strategie en ik kon op de baan ook mooie gevechten leveren."



"Het is altijd mooi als je op de baan kunt inhalen en ik denk dat we de potentie van onze auto in deze race maximaal hebben benut", concludeerde de Belg tevreden. "Dit is zeker hoopgevend, al geeft het geen garantie voor de komende races. Sommige circuits liggen ons beter dan andere en hier hadden we eigenlijk wel punten kunnen scoren."