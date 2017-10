'Williams stelt rijderskeuze voor 2018 uit tot na Abu Dhabi'

11:45 – Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de speculatie rondom de rijderskeuze van Williams voor 2018. Volgens Sky-journalist Mark Hughes stelt de roemruchte stal het keuzemoment uit tot na de Grand Prix van Abu Dhabi. Hierdoor blijft het vooralsnog de vraag wie volgend jaar naast Lance Stroll in de garage zal staan.



Er lijken op voorhand nog vier gegadigden over voor het resterende stoeltje. Felipe Massa is daarvan de eerste. De Braziliaan leek vorig jaar met F1-pensioen te gaan, maar wil er nu nog graag een jaar aan vastplakken. Hij vroeg het team om een beslissing te nemen voor zijn thuisrace op 12 november, maar die optie lijkt nu dus van de baan.



Naast Massa zijn Robert Kubica en Paul di Resta eveneens in de race voor het zitje. Beide ervaren coureurs kregen voor de Amerikaanse Grand Prix gelegenheid om voor de Britse stal te testen op de Hungaroring. Dit gebeurde in een drie jaar oude Williams-bolide. Voor Kubica zou het een opmerkelijke rentree na zijn rallyongeval zes jaar geleden.



Mercedes-protegé Pascal Wehrlein is de laatste gegadigde om naast Stroll plaats te nemen. Toto Wolff zou zijn pupil volgend jaar graag wat graag in de Williams zien, maar is nog niet zeker van zijn zaak. "Williams is de nog resterende optie voor ons. Ze kijken naar meerdere coureurs en Pascal heeft daardoor een kans. Maar we kunnen niet meer doen, dan dat we tot nu toe gedaan hebben."