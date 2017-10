In eigen woorden: Leclerc over veroveren van F2-titel

17:00 – Met overmacht wist Ferrari-junior Charles Leclerc het kampioenschap in de Formule 2 te veroveren: het seizoen is zelfs nog niet eens ten einde, er staat nog een raceweekend in Abu Dhabi op het programma. De 19-jarige Monegask lijkt hard op weg naar een zitje in de Formule 1 en aldaar staat hem volgens kenners een grote toekomst te verwachten. Leclerc blikte in gesprek met GPUpdate.net uitvoerig terug op zijn F2-seizoen.



Als GP3-kampioen, een titel die in het slotweekend ten koste van ART-teamgenoot Alexander Albon werd veroverd, maakt Leclerc de overstap naar de Formule 2. In dienst van Prema, het team dat in 2016 haar debuutseizoen in de serie wist te bekronen met een rijderstitel (Pierre Gasly) en een constructeurstitel, moet het lid van de Ferrari Driver Academy zijn talent tonen. Leclerc is de grote titelfavoriet - wie hem in actie heeft gezien in de Formule 3 en de GP3 weet: deze jongen heeft iets speciaals.

Briljante strategie in Bahrein

Drama in Monaco, tragedie voor Baku

"Toch hadden we voorafgaand aan dit seizoen geen duidelijk beeld van waar we stonden", begint de Monegask aan zijn terugblik. Leclerc is net terug in Monaco, na zijn titelverovering in Jerez te hebben gevierd. "Natuurlijk gaven we niet alles, maar om in Bahrein direct pole te scoren was een mooie verrassing. In mijn allereerste race moest ik vooral leren, de bandenslijtage is een ding an sich in de Formule 2. Dat ging niet helemaal goed, kan ik je zeggen! Ik werd derde in de hoofdrace, om in race 2 een aparte strategie door te voeren. Ik maakte een pitstop terwijl dat niet verplicht was en duikelde van de eerste naar de veertiende plaats. Met nog acht rondjes te gaan had ik 22 seconden achterstand op de leider en waar niemand meer een cent om mijn kansen gaf, wist ik me helemaal terug te knokken om de race winnnend af te sluiten. Het leek ridicuul, maar het werkte!"Het besef dat een kampioenschapstitel in het vat zat, kwam een raceweekend later. "In Barcelona kregen we door dat we tempotechnisch het snelste waren. Ik reed wederom naar pole en wist ditmaal in de hoofdrace wél goed om te gaan met de banden, waardoor ik de wedstrijd won. Dit was een keerpunt in het kampioenschap."Waar het in Spanje op rolletjes verloopt, eindigen de races 'thuis' in Monaco in tranen. "Monaco was, helaas, een grote teleurstelling", zegt de Ferrari-junior. "Het weekend verliep perfect tot aan het probleem dat me de hoofdrace heeft gekost. Dat mijn vrienden en familie allemaal toekeken maakte de teleurstelling van het missen van de zege alleen maar groter. Gelukkig wist ik vrij snel te beseffen dat dit bij gemotoriseerde sport hoort, maar het is zonde dat het precies in Monaco moest gebeuren."

Twee diskwalificaties in twee weekends

De gebeurtenissen in Monaco vallen echter in het niets met wat de jongeling vlak voor het weekend in Azerbeidzjan overkomt. Leclercs vader Hervé komt te overlijden, slechts 54 jaar oud. "Tsja. Dat was het moeilijkste weekend. Mijn vader overleed op de woensdag voor de race en iedereen die zijn vader heeft verloren kan beamen dat het verschrikkelijk is. Ik was totaal niet gefocust op het weekend, had mijn hoofd er niet bij. Gedurende het weekend had ik geen idee of het goed ging of niet. Om het nog erger te maken was een van de vrije trainingen een complete chaos, met rode vlaggen en VSC's. Het was daarom een gigantische opluchting om naar de pole te trainen - het enige wat ik wilde was een mooi resultaat scoren voor mijn vader. De races gingen ongelooflijk goed. Ik won zowel de eerste als de tweede race, al werd ik in het tweede bedrijf teruggezet naar P2. Er was geen betere manier om mijn vader te eren."In Oostenrijk wordt een poleposition opgevolgd door een hoofdracezege, de sprintrace eindigt voortijdig. Op Silverstone schrikt Leclerc zich een hoedje als er een rookpluim uit het achteronder van zijn wagen komt. "Ik zag het op de grote schermen - dat wil zeggen, ik zag rook uit een rode wagen komen. Ik dacht dat het wellicht mijn teamgenoot Antonio Fuoco was, maar toen keek ik in mijn spiegels en toen bleek ik het zelf te zijn! Ik werd helemaal gek en vroeg mijn engineer wat er aan de hand was. Gelukkig kon ik doorrijden: achteraf bleek er olie vrij te zijn gekomen, wat tot ontbranding kwam op mijn uitlaat."

Vlak voor en vlak na de zomerstop loopt Leclerc tegen een diskwalificatie aan. Op de Hungaroring wordt de pole hem ontnomen wegens een illegale opvulring, in Spa slijt de bodemplank te ver af tijdens de hoofdrace. Over beide incidenten is de Prema-rijder duidelijk. "Mensen denken wellicht dat het ons voordeel opleverde, maar we hebben nooit stilgestaan bij de opvulring. Dat ding levert nog niet eens een fractie van een seconde verschil op. Wat betreft de bodemplank: ja, die zat op de limiet. Echter: in Spa waren Oliver (Rowland, zijn naaste rivaal in het kampioenschap, die eveneens werd gediskwalificeerd omwille van dezelfde reden) en ik een seconde sneller dan de rest. Dat komt echt niet door een bodemplaat, kan ik je verzekeren.""We gaven in Hongarije niet zoveel om de diskwalificatie, maar wel om de publieke opinie. Mensen beginnen te roepen dat je prestaties te danken zijn aan dat ene onderdeel dat illegaal is verklaard, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Wij waren niet bang, we wisten dat we totaal geen voordeel hadden. Wat betreft de races: inhalen is erg moeilijk in Hongarije, maar ik wist me vanaf de laatste startplaats op te werken naar P4. In de tweede race waren we eveneens bliksemsnel, een versnellingsbakprobleem weerhield ons ervan om verder te reiken dan de vijfde plek. Toch was het goed: in deze races heb ik aan kunnen tonen niet alleen vooraan te kunnen rijden."

Titelverovering en F1-vooruitzicht

"Op Monza voelde ik me niet comfortabel, zowel in de trainingen als de kwalificatie. Ondanks dat het niet geweldig ging bleven we hard werken en de eerste race was geweldig, deze werd onder natte omstandigheden afgewerkt. Het ging goed tot en met de voorlaatste ronde, over die laatste omloop wil ik het niet hebben", lacht de Monegask, die na een samenkomen met Nyck de Vries naast de punten greep. "Qua support was dit overigens een onvergetelijk weekend. Het voelde als een tweede thuisrace, zo voor de Tifosi."

Het kampioenschap wordt veroverd in de eerste race op het circuit van Jerez, er staan daarna nog liefst drie wedstrijden op het programma. "Jerez was natuurlijk te gek met de titel, maar er was in race één nog een groot misverstand na de Safety Car. Het team vertelde me dat er nog een rondje te gaan was, terwijl we er nog vier moesten rijden! Onwetend reed ik de banden aan gort, om na één rondje te horen dat ik er nog een moest rijden. Een ronde later bleek er een fout op de tijdschermen te zijn en moest ik er zelfs nog twee door! Ik dacht 'oh mijn God, dit wordt een ramp!'. Uiteindelijk finishte ik met compleet opgerookte banden, maar het allerbelangrijkste was natuurlijk dat we de race en zodoende het kampioenschap wonnen."De Formule 1 lijkt een logisch vervolg voor groeibriljant Leclerc, die vorig jaar in dienst van Haas al enige vrijdagtrainingen mocht afwerken en dat dit jaar voor Sauber doet. In de laatste vier Grands Prix mag Leclerc driemaal opdraven voor een training op de vrijdagochtend, iets wat hij zelf ziet als het opdoen van de nodige ervaring. "Het is altijd goed voor me om deze wagens te besturen, het helpt. Ik ga er het beste van maken in de vrijdagtrainingen die ik nog mag afwerken voor Sauber. Ik heb niets te bewijzen in de trainingen, ben er puur om ervaring op te doen. F1-meters maak ik om ervaring op te doen voor volgend jaar, áls ik een zitje krijg."