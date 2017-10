Nakasuga wederom via wildcard aanwezig in Motegi

12:26 – Voor het zesde achtereenvolgende jaar mag Katsuyuki Nakasuga zijn opwachting maken tijdens de Grand Prix van Japan. De thuisrijder (36), regerend drievoudig winnaar van de achtuursrace op het circuit van Suzuka, komt normaliter uit in het Japanse Superbike-kampioenschap.



Nakasuga, wiens eerste Grand Prix-deelname in 2002 was (de 250cc-race op het circuit van Motegi), baarde ooit opzien door een wildcardoptreden op te fleuren met een podiumfinish. Tijdens de slotrace van het seizoen 2012 kwam de Yamaha-beschermeling als tweede over de meet, achter Dani Pedrosa en voor de afscheid nemende Casey Stoner.



Zoals gebruikelijk komt Nakasuga in actie op een nieuwe machine, de Japanner maakt echter geen deel uit van het Movistar Yamaha-team van Valentino Rossi en Maverick Viñales. De thuisheld rijdt namelijk voor Yamalube Yamaha Factory Racing, iets wat hij in zijn voorgaande deelnames ook al deed.