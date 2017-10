Márquez reist met vertrouwen af naar Japan: "Overal sterk"

16:45 – Drie weken na de veertiende Grand Prix van het MotoGP-seizoen van 2017 staat het vervolg eindelijk op het programma: komend weekend wordt de Twin Ring Motegi in Japan aangedaan. Marc Márquez, winnaar van vier van de laatste zes wedstrijden, reist met een voorsprong van zestien punten ten opzichte van naaste rivaal Andrea Dovizioso af naar het land van de rijzende zon.



"Er staan nog vier Grands Prix op het programma dit jaar en we zullen in elke race honderd procent moeten geven", trapt Márquez in zijn voorbeschouwing op de Japanse Grand Prix een open deur in. "De eerste drie wedstrijden van het slotstuk van dit jaar zijn zeer veeleisend - ze worden in Azië en Australië gehouden en zodoende heb je te maken met andere tijdzones en klimaten."



"Sinds de race Barcelona hebben we in elke race op het podium gestaan, behalve op Silverstone", blikt Márquez terug op de laatste maanden. "Op verschillende circuits kwamen we goed voor de dag, dat heeft bijgedragen aan ons vertrouwen. We hebben goede herinneringen aan Motegi, ik heb er tweemaal het kampioenschap veroverd. Elk jaar brengt echter haar eigen verhaal en we moeten gefocust blijven. De baanomstandigheden kunnen behoorlijk verschillen en we gaan ons best doen om de Honda-fans te trakteren op een mooi resultaat."



Márquez wist de krachtmeting in Motegi vorig jaar voor de eerste keer te winnen in de topklasse van het wegracen, in twee andere edities besteeg de Catalaan het ereschavot. In zowel 2014 als 2016 ging de nu 24-jarige met de titel aan de haal op het circuit waarvan Honda eigenaar is.