Tech 3 wijst met Nozane alsnog vervanger voor Folger aan

11:22 – In eerste instantie zou Johann Zarco als enige rijder van het Monster Tech 3 Yamaha-team aan de start verschijnen, nadat bekend werd dat stalmaat Jonas Folger vanwege ziekte moest afhaken. Te elfder ure heeft het team van Hervé Poncharal alsnog een vervanger aangewezen.



Kohta Nozane (21), een fabrieksrijder van Yamaha, mag zijn MotoGP-debuut maken op de Twin Ring Motegi. De Japanner rijdt normaliter in het Japanse Superbike-kampioenschap. Dankzij drie Moto2-deelnames heeft Nozane al enige Grand Prix-ervaring: in 2012 en 2013 reed de jonge Japanner in totaal vier wedstrijden in de opstapklasse.



Nozane mocht in de wintertests al eens een MotoGP-machine van Yamaha aan de tand voelen, dat was op het circuit van Sepang het geval. Dankzij de entree van Nozane staan er maar liefst drie Japanners aan de start in Motegi: naast de 21-jarige zijn ook Katsuyuki Nakasuga (36, wildcard) en Hiroshi Aoyama (35, vervanger Jack Miller) aanwezig bij hun thuisrace.