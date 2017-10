Lorenzo en Crutchlow met schrik vrij na schuiver in Japan

14:16 – De eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan werd opgeschrikt door een stevige crash: Cal Crutchlow had de controle over zijn LCR Honda verloren en schoof tegen de Ducati van Jorge Lorenzo aan. Dat de Brit en de Spanjaard aan blessures wisten te ontsnappen, werd door beiden 'zeer gelukkig' genoemd.



"Ik beleefde een ongelukkig incident met Jorge in de ochtendsessie", kijkt Crutchlow in het persbericht van zijn stal terug op de schuiver. "Dat was een vervelende situatie, maar ik ben blij dat zowel hij als ik er zonder erg uit zijn gekomen."



"Het regende vandaag en dat maakte de omstandigheden lastig", is de lezing van Lorenzo, die zich in het natte keurig vooraan wist te nestelen. "Ik ben best tevreden omdat ik me met de koplopers wist te meten. Een goede start op vrijdag is altijd een positief teken. Ik had geluk in het samenkomen met Crutchlow, toen zijn machine mij raakte nadat hij onderuit was geschoven. Ik had ernstig geblesseerd kunnen raken. Op een zere hand na heb ik er gelukkig niets aan overgehouden."



Waar Lorenzo na twee trainingen de vierde plaats bezette, moest Crutchlow het met een negende tijd doen. Lorenzo's teammaat Andrea Dovizioso reed de snelste tijd van de dag, diens titelrivaal Marc Márquez was slechts 43 duizendsten langzamer dan de Italiaan.