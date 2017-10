Zarco verslaat Márquez verrassend voor pole in Motegi

8:04 – Johann Zarco heeft verrassend poleposition veroverd voor de Grand Prix van Japan. De Fransman greep zijn tweede pole van dit seizoen op een opdrogende baan in Motegi. Marc Márquez domineerde de laatste vrije training, maar maakte in de slotminuten van de kwalificatie een verkeerde keuze door op slicks naar buiten te gaan.



Márqeuz had lang de snelste tijd in handen tijdens de allesbeslissende Q2, maar hij zakte op verkeerd rubber weg in de slotfase. Hij eindigde uiteindelijk als derde op ruim vier tienden van polesitter Zarco. Erkend regenrijder Danilo Petrucci plaatste zich in extremis nog tussen Zarco en Márquez met een fraaie tweede positie.



Achter dit trio imponeerde Aleix Espargaro met een keurige vierde plaats. Hij krijgt op de tweede startrij gezelschap van Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa. Die laatstegenoemde kon in de vierde vrije training nog met de allerbesten mee, maar wist in de kwalificatie geen ultiem rondje uit zijn Repsol Honda te persen.



Ploeggenoot Márquez lukte dit eigenlijk ook niet, maar ondanks dat kon de WK-leider toch spreken van een succesvolle zaterdag. Hij blijft namelijk alle titelrivalen voor. Zijn grootste opponent Andrea Dovizioso bleef na een sterke vrijdag in de kwalificatie steken op een teleurstellende negende plaats. De derde startrij is daarmee zijn deel.



Valentino Rossi, die in de laatste vrije training nog onderuit ging, kwam eveneens teleurstellend voor de dag. De Italiaan gokte in de kwalificatie door als eerste op slicks naar buiten te komen. Dit bleek echter een zeer ongelukkige keuze. Hij wist nauwelijks snelle tijden te klokken en bleef uiteindelijk steken op een teleurstellende twaalfde plaats.



Cal Crutchlow en Maverick Viñales, de nummer drie in de strijd om het WK, verging het zo mogelijk nog slechter. Zij vonden verrassend genoeg al hun Waterloo in Q1 met P15 en P14 tot gevolg. Pol Espargaro en Bradley Smith toonden zich in die eerste sessie het snelst, mochten door naar de allesbeslissende Q2 en reden daarin respectievelijk naar P8 en P7.



De 24 ronden lange Grand Prix van Japan begint zondag in Motegi om 14.00 uur lokale tijd. Voor de Nederlandse fans betekent dit een vroege start om 7.00 uur.