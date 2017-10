Márquez: "Soms is iets leren net zo belangrijk als pole"

8:37 – Hij was in de afsluitende vrije training bloedsnel en toonde zich daarmee meteen torenhoog favoriet voor pole, maar Marc Márquez kon die status in Motegi niet waarmaken. Hij was weer snel onderweg, maar een verkeerde bandenkeuze kostte hem de kop. Hij zag Zarco en Petrucci in Q2 langszij komen en zakte daardoor weg naar P3.



"Natuurlijk is het belangrijk om poleposition te hebben, maar soms is het net zo belangrijk om in de kwalificatie dingen te leren", sprak Márquez bijna filosofisch over zijn keuze voor slicks. "Ik zag Rossi al vroeg op slicks naar buiten gaan en wilde daar na mijn eerste run op reageren", legt de Spaanse WK-leider na afloop uit.



Volgens de Repsol Honda-piloot had pole er zelfs met maar één run op geschikt rubber nog wel in gezeten. "Maar ik maakte een grote fout in mijn snelste ronde. Dit kostte mij erg veel tijd", legt hij uit. Toch is Márquez wel erg hoopvol voor zondag. "Ik offer nu misschien iets op, maar daardoor kan ik morgen juist weer aanvallen."