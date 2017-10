Rossi baalt: "We hebben moeite in deze omstandigheden"

14:30 – Het fabrieksteam van Yamaha kende een desastreus verlopen zaterdag. Maverick Viñales kwam niet eens door Q1 en Valentino Rossi ging tijdens Q2 volledig de mist in met zijn bandenkeuze. Hij koos op de langzaam opdrogende baan voor slicks, maar dit bleek duidelijk te vroeg.



"Vanochtend zat ik er in de regen goed bij. We hebben toen ook veel verbeterd qua afstelling van de motor. Maar toen de baan eenmaal minder nat was, kwamen we in de problemen", analyseert Rossi zijn mindere zaterdag. "Dat we moeite hadden onder deze omstandigheden, speelde ook mee bij mijn gok voor de slicks."



Dit pakte uiteindelijk helemaal verkeerd uit voor de Italiaan. "De baan werd wel iets droger, maar niet in het tempo dat wij hoopten. Het was nog te nat", concludeert de man die even daarvoor nog onderuit schoof in de laatste vrije training. "Bij die crash had ik geluk. Ik had alleen wat last van mijn vinger, maar mijn been is gelukkig oké."



Over zijn kansen in de race van morgen is 'Il Doctore' na de mislukte kwalificatie vooral voorzichtig. "We moeten eerst maar eens zien welke omstandigheden we dan aantreffen. Met meer water op de baan, kunnen we nog wel eens sterk voor de dag komen", verzoekt Rossi de weergoden voor zondag.



Voor teamgenoot Vinales was het eveneens een vervelende zaterdag. "Ik had weer dezelfde problemen als dat ik dit hele jaar al in de te regen heb: te veel wielspin. Daardoor kan ik deze machine niet zo rijden als dat ik eigenlijk zou willen. We zullen er alles aan doen om ons morgen te verbeteren en zoveel mogelijk punten te scoren."