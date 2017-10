Miller krijgt groen licht voor comeback in thuisrace

9:21 – Jack Miller keert dit weekend definitief terug op de MotoGP-grid. De 22-jarige Australiër doorstond donderdag de medische keuring op zijn thuiscircuit Phillip Island, zo heeft zijn team Marc VDS laten weten. Miller miste afgelopen weekeinde de Grand Prix van Japan, omdat hij bij een trainingsongeluk op een trial bike een gebroken scheenbeen had opgelopen.



Miller liep de kwetsuur 2,5 week geleden op, terwijl hij niet eens ten val kwam. "Ik zette mijn voet op de grond omdat ik de voorkant aan het verliezen was. Negen van de tien keer sta je dan stil, helemaal als je zo langzaam rijdt als dat ik deed, maar er moet iets mis zijn gegaan aangezien ik een breuk in mijn scheenbeen heb opgelopen", zei de winnaar van de 2016-editie van de Dutch TT na het ongeluk.



Honda-testrijder Hiroshi Aoyama verving Miller op Motegi. De Japanner finishte voor eigen publiek op de achttiende plaats. Miller is met 56 punten de nummer dertien in de MotoGP-stand.