Michelin tot en met 2023 bandenleverancier MotoGP

6:22 – Michelin zal tot en met het seizoen 2023 de enige bandenleverancier van de MotoGP blijven. De conctractverlening is zaterdag op Phillip Island wereldkundig gemaakt. Dit is niet geheel verrassend, aangezien Michelin eveneens hoofdsponsor van de Australische Grand Prix is.



Het doel van Michelin is voor om alle coureurs en teams tijdens de komende jaren dezelfde prestaties te kunnen leveren. Dit seizoen lukte dit vooral bij Dani Pedrosa niet. De kleine Spanjaard heeft namelijk vaak moeite zijn rubber op temparatuur te krijgen in mindere weersomstandigheden.



Toch is Dorna-CEO Carmelo Ezpelta tevreden over Michelin. "Er moeten nog wel wat dingen verbeterd worden, maar over het algemeen is het nu al fantastisch. Bovendien doen ze altijd hun uiterste best om dingen op te lossen, als iets even iets minder loopt. Dit is fantastisch nieuws voor het kampioenschap."



Na zeven lange jaren afwezigheid keerde Michelin in 2016 terug in de koningsklasse van de motorsport. Er werd meteen een driejarige samenwerking tot en met de jaargang 2018 aangegaan, maar die wordt bij deze opengebroken. Tot 2023 rijden alle rijders en teams daardoor nog op hetzelfde rubber.