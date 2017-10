Oppermachtige Márquez vliegt naar pole op Phillip Island

6:56 – Marc Márquez heeft op Phillip Island overtuigend poleposition weten te trainen. De Spanjaard van jhet Repsol-Honda team stuurde zijn machine op een droge baan naar 1.28.386, ruim voldoende voor de eerste startplaats. Hij krijgt morgen gezelschap van Maverick Viñales en Johann Zarco op de eerste rij.



Márquez topte de vierde vrije training al en begon derhalve maar weer eens als torenhoog favoriet aan de kwalificatie. Hij toonde zijn pure snelheid meteen in zijn eerste kwalificatieronde, maar moest in de slotfase nogmaals aan de bak na tijdsverbeteringen van eerst Zarco en daarna Viñales.



Zijn grote titelrivaal Andrea Dovizioso ging onderuit in de laatste vrije training en kwam daarna in de kwalificatie duidelijk tekort. Hij stond lange tijd twaalfde en kwam met tweede ultieme pogingen ook niet verder dan een teleurstellende elfde plaats. Er wacht morgen dus een weer nieuwe inhaalrace voor Italiaan.



Jorge Lorenzo en Valentino Rossi vielen vroeg op de dag eveneens tegen door zich niet rechtstreeks voor Q2 te kwalificeren. Lorenzo had last van een val en kwam niet eens uit Q1. Il Dottore wist uiteindelijk wel door te stoten naar Q2 en zette zijn Yamaha daarin op de zevende plaats.



Voor hem staan Andrea Ianonne en Jack Miller verrassend op de plaatsen vier en vijf. Zij profiteerden optimaal van een slipstream in het wiel van Márquez en stegen daardoor boven zichzelf uit. Aleix Espargaró maakte de tweede startrij compleet met een zesde kwalificatietijd. Daarachter vormde Dani Pedrosa de laatste tegenvaller. De kleine Spanjaard kwam niet in de buurt van zijn teammaat en bleef steken op een teleurstellende P12.