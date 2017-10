Márquez is klasse apart op zaterdag: "Voel me echt goed"

8:01 – Toen Marc Márquez de naam Phillip Island op de kalender zag opdoemen, verscheen meteen de karakteristieke glimlach op het gelaat van de jonge Spanjaard. De Australische baan is zijn Honda gunstig gezind en dat onderstreepte hij tijdens de kwalifactie nog maar eens. Hij was oppermachtig en greep overtuigend poleposition.



"Ik voelde mij vandaag echt goed. Ik ben blij met de pace en ook met het ritme dat ik te pakken had", luidde de eerste reactie van de Spanjaard. "Ik wilde hier graag eens een vrij rondje rijden. Nou had ik tijdens mijn snelste ronde ook nog wel weer een beetje last van verkeer, maar ik ben in elk geval blij dat ik het zo kon afmaken."



Márquez was tijdens zijn allereerste run in Q2 al meteen snel, maar wist dat dit optreden nog niet genoeg was. "Op deze baan is een slipstream heel belangrijk. Ik pushte erg hard, maar Andrea Iannone en Jack Miller reden nagenoeg dezelfde tijd doordat ze in mijn wiel zaten. Ik wist dus dat ik me nogmaals moest verbeteren en gelukkig lukte dat."



Dat lukte met een verpletterende 1.28.386 zelfs glansrijk, waardoor hij eigenlijk een klasse apart was. Voor de race van morgen rekent de Repsol Honda-coureur zich echter nog niet rijk. "Nee, dat zien we dan wel weer. Bovendien moeten we hier eerst maar afwachten wat het weer morgen gaat doen", sloot Márquez zijn terugblik op een succesvolle zaterdag af.