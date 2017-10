Dovizioso baalt van P11: "Dit was een erg moeilijke dag"

12:45 – Andrea Dovizioso verraste vriend en vijand met een knappe inhaalrage in Motegi, maar lijkt een race later alweer terug bij af. Tijdens de kwalificatie op zaterdag viel de pace van zijn Ducati tegen en bleef de Italiaan steken op een teleurstellende elfde plek.



"Mijn crash in de vierde vrije training heeft mijn kwalificatie beïnvloed. We hadden sneller gekund, maar helaas kon ik niet meer hetzelfde brengen als dat ik gisteren deed. Daardoor starten we morgen relatief ver van achteren", steekt de Italiaan zijn hand in eigen boezem.



Dovizioso wil deze teleurstelling dan ook maar wat graag achter zich laten en vooral vooruit kijken. "Het is natuurlijk jammer, maar we moeten nu alleen maar aan morgen denken. We kunnen onszelf nog wel verbeteren, zeker aangezien mijn pace met de mediumband niet slecht is."



Teamgenoot Jorge Lorenzo kende zo mogelijk een nog slechtere kwalificatie. "Het was een zware dag, omdat het allemaal de verkeerde kant op ging. Door de regen kon ik mij vanmorgen niet direct plaatsen voor Q2 en mijn crash maakte het nog erger", verzuchtte de Spanjaard na afloop.



"Ik dacht meteen dat ik iets gebroken had, maar dat bleek niet zo te zijn, al doet mijn enkel wel erg veel pijn. Als het niet regent gaan we voor morgen terug naar de afstelling van vrijdag. Het wordt sowieso een lange en zware race, maar ik zal vechten om goed te finishen", sloot hij strijdbaar af.