Márquez doet goede zaken: "Dit was een belangrijke dag"

8:18 – Marc Márquez was voor aanvang van de race op Phillip Island vooral voorzichtig, maar hij kon na zijn winst in Australië ronduit toegeven: "dit was een belangrijke dag voor het wereldkampioenschap, met Dovizioso zo ver van achteren." De Spanjaard ging op fraaie wijze met de zege aan de haal, terwijl zijn Italiaanse tegenstrever bleef steken op P13.



De race op het circuit van Phillip Island was lange tijd een ware thriller, met zenuwslopende gevechten tussen een omvangrijke kopgroep van acht rijders. Toch toonde Márquez in de slotfase aan duidelijk over te hebben. "Ja, ik zat te wachten, te wachten en nog eens te wachten", geeft de Spanjaard meteen na afloop een inkijkje in zijn tactische aanpak.



"Met nog vier ronden te gaan ging ik vervolgens vol aan. Ik kon daarbij gelukkig het beslissende gaatje slaan", analyseerde hij zijn eigen optreden. Dit bleek uiteindelijkde doorslaggevend nadat Valentino Rossi, Maverick Vinales, Johann Zarco en Andrea Iannone elkaar daarachter het leven zuur maakten. Márquez pakte een kleine twee seconden en gaf die niet meer weg.



Ondanks deze overtuigende slotfase heeft Márquez op Phillip Island toch wel de nodige hectische momenten meegemaakt. "Ik had bijvoorbeeld een touché met Rossi, waardoor we allebei wat plekken op onze pakken hebben. Het gevecht was echt ongekend, maar ja dat maakt het voor de fans juist zo'n geweldige show", sloeg Repsol Honda-rijder de spijker op zijn kop.