Rossi geniet van P2: "Het was een schitterende race"

8:34 – Valentino Rossi kende in Australië een moeilijke zaterdag, leek weinig vertrouwen te hebben, maar stond op toen het moest. Op de zondag zette de oude meester namelijk alle averij eigenhandig recht, met een fraaie tweede plaats tot gevolg. Il Dottore genoot na afloop dan ook zichtbaar van zijn eigen optreden en de geboden show.



"Deze baan is ongelofelijk en de race zelf was ook werkelijk schitterend", jubelde de Italiaanse grootmeester vlak voordat hij het podium mocht betreden. Deze podiumplek leek na de moeizame kwalificatie van gisteren even ver weg, maar vandaag hadden de mannen van het Yamaha-fabrieksteam het zichtbaar beter voor elkaar.



"Ja, daarom wil ik mijn team en Yamaha ook graag bedanken voor dit resultaat en voor het feit dat we het na gisteren nog konden ombuigen", telde Rossi zijn zegeningen. Desalniettemin gaat de meeste waardering uit naar de coureur zelf. De Italiaan gooide zich vanaf de start vol in de strijd en kreeg vervolgens loon naar werken.



"Ik heb inderdaad ook behoorlijke gevechten uitgevochten. Het is nog wel te zien aan het plek op mijn pak", wijst Rossi op een beschadiging aan zijn racepak. "Maar ik vond het echt schitterende duels met Johann Zarco en Maverick Viñales. Ik gaf daarbij alles voor het podium en ben erg blij dat het uiteindelijk gelukt is", sloot hij positief af.